Le membre du Comité central du Mouvement Fatah, Abbas Zaki s'est dit optimiste, mercredi, quant à la tenue à Alger d'une conférence inclusive regroupant toutes les factions palestiniennes, estimant que cet évènement permettra d'avancer vers la concrétisation de l'unité nationale palestinienne, désormais nécessaire pour faire face à la vague de normalisation avec l'entité sioniste.

Dans une déclaration à l'APS, Zaki Abbas, dirigeant du mouvement Fatah et directeur de la Commission générale aux affaires arabes et chinoises s'est dit "optimiste" quant à la tenue prochaine d'un sommet des factions palestiniennes qui, a-t-il dit, constitue "un apport qualitatif".

M. Zaki a insisté sur l'importance de la concrétisation de l'unité palestinienne en cette conjoncture difficile qui prévaut en Palestine, soulignant que l'unité nationale constitue "une réponse aux opérations de normalisation et aux démarches malveillantes à travers lesquelles l'occupant veut diviser le monde arabe".

L'ennemi israélien a réalisé des triomphes en procédant à la division de la Nation arabe et de la scène palestinienne".

Pour ce dirigeant palestinien qui rejette en bloc la normalisation, l'unité palestinienne "est également importante pour permettre à l'Algérie de faire face à ceux qui se sont détournés de la question palestinienne et d'interdire à l'entité sioniste d'imposer sa tyrannie dans le Continent africain qui a toujours soutenu la cause palestinienne.

Le dirigeant palestinien a réitéré "le soutien de tous les membres du mouvement Fatah et de toutes les factions palestiniennes à l'initiative du Président Abdelmadjid Tebboune qui a rappelé les dialogues tenus en Algérie, lesquels avaient aplani les divisions entre les Palestiniens, ainsi que les efforts de ce pays de tenir des conférences et des dialogues jusqu'à la création de l'Etat palestinien déclarée par le Président palestinien Yasser Arafat depuis l'Algérie".

M. Zaki a ajouté qu'aujourd'hui, "le moral du peuple palestinien est retrouvé grâce à ce généreux appel de l'Algérie qui accueille encore chaleureusement les Palestiniens", saluant le rôle du Président Tebboune en ce moment décisif et en ces circonstances difficiles, d'autant que "la Palestine demeure une cause sacrée pour le peuple algérien".

Il a en outre précisé que l'Algérie, qui reste "l'école de la révolutio n et de l'unité et la garante de la préservation des constantes nationales", estimait que son indépendance ne saurait être parachevée sans celle de la Palestine, en poursuivant aujourd'hui la même approche correcte en faveur du soutien de la cause palestinienne".

Après avoir évoqué l'extrait "Nous serons toujours avec la Palestine, qu'elle ait tort ou raison" de feu Houari Boumediene, le dirigeant palestinien a indiqué que "la Palestine est le ciment de la position arabe ou la dynamite qui la fait exploser", soulignant l'importance de la rencontre des deux présidents palestinien et algérien avant le sommet arabe.

"Avant de demander aux Arabes de s'unir sur notre cause lors de leur sommet, nous devons renforcer l'unité interne pour expulser l'occupant et libérer la patrie", a-t-il ajouté.

S'agissant des sessions du dialogue palestino-palestinien, M.Zaki a précisé que les sessions de réconciliation ont été suspendues en raison des circonstances "exceptionnelles", soulignant que "le mouvement Fatah brandit un slogan scandé par le leader de la marche palestinienne, Yasser Arafat +Le Fatah doit rechercher l'unité comme une question de vie, tandis que la division nous représente la mort+".

En conséquence, il a relevé la nécessité de "surmonter toutes les difficultés et de mettre fin à tous les différends".

Lundi, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait annoncé l'organisation prochaine à Alger d'une Conférence unificatrice des factions palestiniennes, un appel qui a été salué par son homologue palestinien, Mahmoud Abbas qui s'est en outre félicité de tous les efforts de l'Algérie visant à renforcer l'unité palestinienne.