Le parti Tajamoue Amal El Djazair (TAJ) s'est félicité de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune relative à la tenue prochainement à Alger d'une conférence unificatrice regroupant toutes les factions palestiniennes dans les plus brefs délais, a indiqué mercredi un communiqué de cette formation politique.

TAJ a estimé que la décision du Président Tebboune, pour la tenue d'une conférence unificatrice regroupant les factions palestiniennes en Algérie, reflétait "la position inaliénable et inconditionnelle de l'Algérie contre la normalisation", a précisé le communiqué.

La décision reflète également "les principes de l'Algérie, Gouvernement et peuple, quant au soutien à la question palestinienne et la fidélité aux principes de la Révolution du 1er Novembre appelant à faire triompher les causes justes", a noté le parti.

Lundi, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait annoncé l'organisation prochaine à Alger d'une conférence unificatrice des factions palestiniennes, un appel qui a été salué par son homolo gue palestinien, Mahmoud Abbas qui s'est félicité des efforts de l'Algérie visant à renforcer l'unité palestinienne.