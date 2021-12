Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu, mardi, l'ambassadrice de la Turquie en Algérie Mahinur Ozdemir, avec laquelle il a passé en revue les voies et moyens d'élargir la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la santé, selon un communiqué du ministère.

Les deux parties ont examiné les perspectives de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé et les moyens de la renforcer, précise la même source.

Le ministre s'est félicité «du niveau des relations de fraternité et d'amitié liant l'Algérie et la Turquie dans tous les secteurs notamment la santé», relevant l'existence de projets qui vont ouvrir de «nouveaux horizons» pour la coopération entre les deux parties.

Le ministre a insisté sur l'importance «d'élargir la coopération et le partenariat entre l'Algérie et la Turquie au vu du niveau de la médecine atteint dans ce pays aussi bien les soins que la prise en charge des malades», ajoute le communiqué.

L'ambassadrice turque s'est, de son côté, réjouit du niveau «des relations privilégiées» liant les deux pays frères, soulignant leur «dimension historique séculaire».

Elle a également mis en avant «l'avancée significative enregistrée par le secteur de la santé en Turquie et le niveau professionnel et de spécialité remarquable caractérisant la performance de plusieurs hôpitaux notamment publics».

Les entretiens ont porté sur «la concrétisation des projets de partenariat notamment ce qui a trait aux structures sanitaires», ainsi que «les différentes entreprises de réalisation, la construction de structures sanitaires et hospitalières et l'investissement turc en Algérie».

Aussi, la rencontre était une occasion pour passer en revue la situation pandémique dans les deux pays.

Les deux parties ont salué les efforts consentis par le secteur de la santé face à la pandémie de la COVID-19, notant l'importance de la vaccination pour limiter la propagation de la pandémie et retourner à la vie normale».

Au terme de la rencontre, le ministre de la santé et l'ambassadrice turque ont convenu «de poursuivre l'action de coordination afin de renforcer les relations bilatérales et le partenariat au mieux des intérêts des deux pays et peuples», conclut la même source.