Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, a reçu, mardi à Alger, le directeur du Fonds des Nations unies pour la population, région monde arabe (FNUAP), Louai Chabana, avec qui il a examiné les moyens de renforcement de la coopération bilatérale en matière de production et de traitement des informations statistiques.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont abordé les domaines constituant les axes du 7e programme de coopération avec l'Algérie pour la période 2022-2026. La rencontre a permis d'examiner la possibilité pour le ministère de la Numérisation et des Statistiques de tirer profit de l'expérience du FNUAP concernant les techniques et les nouvelles modalités appliqués dans les opérations de statistiques, et ce, en préparation du recensement général de la population et de l'habitat, qui aura lieu durant le 1e semestre de 2022, a fait savoir M. Cherhabil dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre.

Les deux parties ont évoqué, en outre, les avantages potentiels à tirer des différentes formes de soutien offertes par le FNUAP en vue d'effectuer les enquêtes et les études prospectives organisées après parachèvement de ce recensement général.

Il a été examiné également la possibilité d'élaborer des programmes de formation au profit des éléments de l'Office national des statistiques (ONS) en 2022, a poursuivi le ministre.

Pour sa part, M. Chabana a souligné qu'il avait écouté, lors de cette réunion, une explication exhaustive concernant le plan d'action du ministère pour ce qui est de la population, de la numérisation, de la mise à jour des registres et de l'amélioration des services, affirmant que l'Algérie constituait une priorité pour le FNUAP ainsi qu'un Etat important.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'ordre du jour de la visite de M.

Chabana en Algérie, qui s'étalera sur 4 jours, et durant laquelle il devra rencontrer de hauts responsables d'Etat afin d'«examiner les moyens de coopération et d'amélioration de la performance du FNUAP en Algérie».