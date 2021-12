Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a mis en avant la nécessité d'améliorer les performances des ports et de conférer plus de flexibilité à leur mouvements commerciaux, indique un communiqué du ministère. A ce propos, M. Bekkaï a exigé l'utilisation des derniers systèmes et technologies conformes aux normes internationales en vigueur.

Le ministre, qui présidait mardi une rencontre au port d'Alger, a affirmé que cette démarche "fera de l'Algérie un élément efficace et une plateforme logistique importante dans le bassin méditerranéen".

Ont assisté à la réunion des cadres du ministère des Transports, le PDG du complexe des services portuaires, les PDG des ports, des représentants des corps de sécurité, en présence du Secrétaire général (SG) de la Fédération nationale des travailleurs des ports algériens (FNTP) et des membres de son bureau, note la même source.

La réunion a été consacrée à "l'examen de la stratégie dédiée au développement et à la mise à niveau des ports algériens, la modernisation de leur gestion et services, avec l'implication de tous les acteurs afin que ces installations vitales puissent jouer leur rôle de locomotive de l'économie nationale".

A cette occasion, M. Bekkaï a remercié les travailleurs pour leur travail constant en faveur du développement et de la promotion des performances des ports, a conclu le communiqué.