Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a donné des instructions aux responsables de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) pour suivre au quotidien les projets vitaux de l'agence, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Le ministre a donné ses instructions lors de la réunion qu'il a présidée mardi avec les cadres du ministère, le directeur général et des cadres de l'ANESRIF, dans le cadre de la série de rencontres prévues avec les différents établissements du secteur, a précisé la même source.

A cette occasion, le directeur général de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires a présenté un exposé sur les missions et la vision de l'agence, ainsi que les objectifs tracés dans le cadre du Programme national de développement du transport ferroviaire, et les projets réalisés et ceux en cours de réalisation.

Le responsable de l'agence a relevé certaines entraves rencontrées au niveau de certains projets vitaux et liées notamment aux marchés , aux maîtres d'oeuvre et au transfert de propriété qui impactent négativement l'avancement des travaux sur certaines lignes, a souligné le communiqué.

A l'issue de l'exposé, M. Bekkaï a souligné le rôle important de l’ANESRIF, compte tenu des objectifs fixés par l'Etat en vue de développer ce mode de transport, et eu égard à sa contribution à désengorger les villes et à accompagner divers projets économiques, notamment en reliant les ports au réseau ferré national, aux zones d'activité et aux grandes usines.

A ce propos, le ministre a enjoint les responsables de l'Agence de suivre au quotidien ces projets vitaux, à travers un système informatisé dédié au taux d'avancement des travaux et à la cadence de leur réalisation, tout en définissant les obstacles rencontrés par les sociétés nationales et étrangères, notamment ceux résultant de pratiques et cumuls du passé, pour les soumettre au débat et les traiter dans les plus brefs délais.

M. Bekkaï a également invité les responsables de l'Agence à redoubler d'efforts et à coordonner avec la tutelle et tous les acteurs pour atteindre les objectifs tracés.

Placer de nouveau cette Agence sous la tutelle du secteur des transports, "c'est lui redonner un nouveau souffle" et la mettre au cœur du plan de la relance économique, a conclu le communiqué.