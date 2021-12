L'attaquant de la sélection algérienne de football A', Baghdad Bounedjah, victime d'une commotion cérébrale, mardi soir à l'occasion de la rencontre face à l'Egypte (1-1), "a subi plusieurs examens qui n'ont révélé aucune anomalie", indique la Fédération algérienne de football (FAF).

Victime d'une commotion cérébrale suite à un choc avec le gardien égyptien Mohamed Elshenawy, l'attaquant algérien a dû laisser ses coéquipiers à la mi-temps face à l'Egypte, pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de poules de la coupe arabe Fifa 2021 qui se déroule au Qatar. 10Evacué à l'hôpital Hamad de Doha, Bounedjah a "subi des examens approfondis qui n'ont révélé aucune anomalie et sera suivi par le staff médical de l'équipe nationale et reprendra les entraînements dès qu'il sera jugé apte.", a précisé la FAF. En terminant deuxième du groupe D, l'Algérie rencontrera en quarts de finale le Maroc, samedi au stade Al-Thumama (20h00), alors que l'Egypte croisera le fer même jour, avec la Jordanie, au stade Al-Janoub (16h00).