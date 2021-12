Trois agences de la Caisse nationale des retraites (CNR) ont été inaugurées mercredi dans les wilayas de Touggourt, El-Menea et Béni-Abbès, dans le cadre du rapprochement de l’administration du citoyen. L’ouverture de ces nouvelles structures intervient dans le cadre du redéploiement de la CNR à travers le pays, pour couvrir les collectivités promues au rang de wilaya. Dans la wilaya de Touggourt, la CNR a ouvert son agence dans un ancien local de l’APC qui a été réaménagé et doté d’équipements modernes nécessaires pour assurer de bonnes conditions de travail pour son personnel et d’accueil du citoyen, a indiqué Labed Bekkari, adjoint-directeur d’Administration générale à la CNR.

Outre une structure similaire ouverte dans la wilaya de Béni-Abbès pour répondre aux doléances des retraités et ayants droits, la CNR a inauguré une agence dans la wilaya d’El-Menea dans le cadre de cette déconcentration administrative, ont indiqué les services de la wilaya. Dans le même cadre, une agence similaire avait été inaugurée mardi dans la wilaya d’Ouled-Djellal et une autre est programmée pour demain jeudi dans la wilaya d’El-Meghaier, selon un communiqué de la CNR.