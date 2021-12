La Société algérienne de gestion du réseau de transport de l'électricité (GRTE) a entamé mercredi à Adrar une opération de maintenance de pylônes et de lignes de transport de l’électricité de haute tension (220 kilovolts), sans avoir à couper le courant dans la wilaya.

L’opération, première du genre dans la wilaya et à laquelle ont pris part des équipes techniques des sections régionales (Sétif, Annaba, Oran et Hassi-Messaoud) de l’entreprise, entre dans le cadre d’un programme visant à assurer la continuité de l’acheminement de l’électricité aux clients (ordinaires et entreprises) du groupe Sonelgaz, notamment dans la wilaya d’Adrar qui connait une véritable dynamique économique, a indiqué le chef de service du transport de l’électricité à Adrar, Abdelaziz Berkani.

Les équipes techniques, qui ont bénéficié d’une formation qualitative dans le cadre d’un partenariat étranger jouissant d’une grande expérience dans le domaine, s’emploient, durant une période de 10 jours, à faire un diagnostic de l’état des pylônes de lignes de transport d’électricité à haute tension, en inspectant les isolateurs détériorés du fait de divers facteurs et leur remplacement par de nouveaux, et ce, dans des conditions entièrement sécurisées.

L’opération de maintenance se poursuit sur les pylônes de lignes de haute tension sur l’axe Adrar-Timimoun et Adrar-Aoulef, sur une distance de plus de 400 kilomètres. Le but étant de renforcer la sécurité énergétique du développement économique de la région, a-t-on souligné.