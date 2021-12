Le Qatar, premier producteur et exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, prévoit un déficit budgétaire réduit en 2022 par rapport à celui de 2021, a annoncé mardi le ministère qatari des Finances. Avec une estimation prudente d'un prix du baril de brut à 55 dollars pour l'année prochaine (contre 40 dollars pour le calcul de l'année 2021), le Qatar devrait voir ses recettes liées aux hydrocarbures grimper à 196 milliards de riyals qataris (environ 47,9 milliards d'euros), soit une hausse de 22,4% par rapport au budget précédent. «Les dépenses devraient augmenter de 4,9% par rapport à l'année dernière pour atteindre 204,3 milliards de riyals en 2022, en raison notamment de la hausse des coûts opérationnels liés aux préparatifs du Mondial 2022», a indiqué mardi dans un communiqué le ministre des Finances, Ali ben Ahmed al-Kuwari. Le déficit budgétaire de 2022 devrait ainsi atteindre 8,3 milliards de riyals (environ 2 milliards d'euros), contre 34,6 milliards (près de 7,8 milliards d'euros) en 2021, toujours selon le ministre qatari. Pour couvrir ce déficit, Doha mise sur «les soldes de trésorerie disponibles et l'émission de titres de créance locaux et étrangers, si nécessaire», a ajouté le communiqué. «Le gouvernement continue d'accorder la priorité aux projets d'infrastructure (...) à la santé et à l'éducation des Qataris», est-il indiqué dans le texte, qui ne précise toutefois pas les dépenses prévues pour la défense et la sécurité, alors que ces secteurs comptaient 21,7% du budget 2021.