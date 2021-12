Les cours du soja se sont repliés mardi, le marché redoutant une possible baisse des importations chinoises sur fond de tensions géopolitiques, tandis que le maïs a profité de l'accélération du pétrole. «Le marché imagine que les tensions entre Etats-Unis et la Chine pourraient ralentir les exportations» américaines, a expliqué Virginia McGathey, présidente de McGathey Commodities. La Chine est, de loin, le plus gros importateur mondial de soja, pesant à lui seul plus de la moitié des importations, tandis que les Etats-Unis sont le deuxième exportateur de la planète. En cas d'escalade, prévient l'analyste, la Russie «va verrouiller toute sa production de blé, ce qui va mettre le marché sous pression et on pourrait voir le prix aller bien au-delà de 8 dollars (le boisseau), voire 9 dollars». Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars 2022 a gagné 0,43% à 8,0850 dollars contre 8,0625 dollars lundi. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars également a pris 0,42% à 5,8600 dollars contre 5,8350 dollars à la précédente clôture. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a perdu 0,89% à 12,5025 dollars contre 12,6150 dollars vendredi.