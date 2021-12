Quelque 300 familles nécessiteuses résidant dans six zones d’ombre à travers quatre communes de la wilaya d’El-Oued bénéficient de consultations médicales spécialisées dans le cadre d’une caravane médicale initiée par les services de la Protection civile, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

L'action de solidarité intervient en application d'un programme de la Direction générale de la Protection civile visant à assurer une prise en charge sanitaire au profit des populations nomades et ceux des zones éparses, a affirmé le directeur de wilaya de la Protection civile, le comandant Ahmed Baadji. Plus de 500 consultations médicales sont au programme de cette caravane qui sera aussi une occasion pour prodiguer des conseils notamment aux malades chroniques, de distribuer des médicaments et des équipements, en plus de mener une campagne de vaccination contre le Coronavirus, a ajouté le comandant Baadji. En parallèle, des rendez-vous ont été donnés à des personnes atteintes de maladies graves afin de bénéficier d'interventions chirurgicales qui auront lieu dans les prochaines semaines au niveau des établ issements publics hospitaliers.

S’étalant sur cinq jours (5-9 décembre), l'initiative, dont l’encadrement est assuré par une dizaine de médecins (généralistes et spécialistes) et un staff paramédical de 15 éléments, accompagné de 25 agents de la Protection civile, est organisée avec le concours des directions de la Santé et de l’Action sociale et la Solidarité.