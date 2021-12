Quelque 230 000 citoyens ont été vaccinés contre la Covid-19 à Aïn Defla depuis le lancement de l’opération à ce jour, soit 40 % de la population ciblée par cette opération et estimée à 588 000 personnes, a-t-on appris, mardi, du directeur local de la Santé . "

Ce résultat est acceptable, mais reste insuffisant par rapport aux prévisions et aux objectifs consistant à vacciner 70% de la population cible dans le but d'atteindre l’immunité collective", a estimé Smaïl Benbraham.

Dans le but de booster la vaccination et d’inciter le citoyen à consentir à cet acte de prévention, le même responsable a fait état de la reprise, dès cette semaine, de l’opération lancée il y a plus de trois mois au niveau des espaces publics, laquelle vise à rendre le vaccin plus accessible pour le citoyen.

" Outre les espaces publics des centres urbains, nous aurons comme point de mire les zones reculées de la wilaya, afin de permettre à un maximum de citoyens de se faire vacciner", a-t-il expliqué. Admettant que la situation épidémiologique est "stable" depuis plus de deux mois au niveau de la wilaya, il a toutefois noté q ue la vigilance doit "être de mise", particulièrement dans ce contexte marqué par l’éventualité d’une quatrième vague de la pandémie, invitant la population à se faire vacciner. "Depuis un peu plus de deux mois, la situation épidémiologique est certes stable à Aïn Defla qu’il s’agisse du nombre de décès ou du nombre d’hospitalisations quotidiennes, mais face au risque d’apparition d’une quatrième vague de la pandémie, la vaccination demeure le meilleur moyen pour se prémunir contre la maladie", a-t-il fait savoir.

Pour parer à toute éventualité, les services sanitaires de la wilaya ont pris toutes les dispositions pour maîtriser la situation en cas d’une hausse vertigineuse des cas de Covid-19, a-t-il assuré, faisant état de la disponibilité du vaccin au niveau des structures sanitaires de la wilaya.