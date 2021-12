Le ministère de la Santé a organisé en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), les 6 et 7 décembre en cours, une session de formation approfondie sur la communication en temps de crise au profit de plus de 300 chargés de communication, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Selon la même source, plus de 300 chargés de communication au niveau des différents établissements sanitaires ont bénéficié, sur deux étapes (29/30 novembre dernier et 6/7 décembre en cours), d'une session de formation approfondie sur la communication en temps de crises.

Ce cycle vise «le renforcement des capacités des chargés de communication au niveau des différents établissements sanitaires en matière de communication dans l'objectif d'améliorer leurs pratiques en leur assistant à relever les différents défis imposés par les crises sanitaires», précise le communiqué. Cette session vise également «à constituer et à encadrer un réseau de communication sanitaire comprenant les chargés de communication des directions de la San té et des établissements de Santé en plus des établissements sous tutelle», souligne le ministère.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du «projet de réponse solidaire européenne à la Covid-19 en vue de faire face aux différents défis imposés par cette pandémie», conclut la même source.