Une personne a trouvé la mort et 120 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays au cours des dernières 24 heures, indique mercredi un bilan de la Protection civile.

Durant la même période, la Protection civile a enregistré le décès d'un personne asphyxiée par le monoxyde de carbone (Co) à Sétif, dans la commune de Béni Aziz.

Il s’agit d’un homme âgé de 72 ans, décédé par l’inhalation de monoxyde de carbone émanant d’un appareil de chauffage à l’intérieur de son domicile, situé au douar Taïraout, précise la même source.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus également pour prodiguer des soins de première urgence à 11 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-eau à l’intérieur de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas du pays.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 16 opérations de sensibilisation à travers le territoire national rappelant au x citoyens la nécessité du port de la bavette et le respect des règles de la distanciation physique.

Les mêmes unités ont également effectué 11 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, note la même source.