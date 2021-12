Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont récupéré 30 kg de câbles électriques

en cuivre à Baraki et démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol et l'agression

à l'arme blanche et aux projectiles pyrotechniques, a indiqué, mercredi, un communiqué des mêmes services.

Selon la même source, la 7e sûreté urbaine de Semmar relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, a traité une affaire de vol après l'arrestation d'un individu alors qu'il escaladait le nouveau pont menant vers la ville de Baraki.

Après perquisition des lieux, 30 kg de câbles électriques enroulés dans un sac en plastique ont été récupérés.

Par ailleurs, la brigade de la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued a démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol et l'agression à l'arme blanche et aux projectiles pyrotechniques.

Traitée au niveau du parquet territorialement compétent, l'affaire s'est soldée par l'arrestation de 11 individus ayant commis plusieurs vols par effraction et avec agression à la Basse Casbah.

Sur la base d'informations sécuritaires, il a été procédé à la localisation du lieu où se cachait le groupe criminel suite à quoi les mis en cause dont deux femmes ont été arrêtés.

L'opération s'est également soldée par la saisie de 41 capsules de comprimés psychotropes de différents types, 06 armes blanches prohibées, 7 téléphones portables et des tenues traditionnelles (Caftans). Les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, lit-on dans le communiqué.