Le pistard international algérien Yacine Chalel a annoncé mercredi qu'il disputera deux courses, avant la fin de l'année en cours, respectivement en France et en Suisse, avant de s'accorder quinze jours de repos, pour recharger les batteries en prévision de la saison 2022.

« Je commencerai par prendre part à la deuxième manche du Challenge de Roubaix, prévue dimanche prochain en France, avant de me rendre en Suisse, pour disputer le Track Cycling Challenge de Grenchen, prévu les 17-18 décembre. Après quoi, je m'accorderai deux semaines de vacances, pour me ressourcer et revenir au top en 2022», a publié sur les réseaux sociaux, l'Algérien de 26 ans, auteur de trois médailles (2 or, 1 argent) aux derniers Championnats arabes sur piste, clôturés dernièrement en Egypte. Chalel, reste également sur une honorable 16e place au classement général de l'UCI Track Champions League, dont les deux dernières étapes se sont déroulées, les 3-4 décembre courant à Londres. Il a raté de seulement trois points le Top 15, qui était son objectif dans ce Challenge, dont les deux premières étapes s'étaient déroul ées respectivement à Majorque (6 novembre en Espagne) et à Panevezys (le 27 novembre en Lituanie).

« Quelle fierté d'avoir pu faire parti de cette grande aventure et d'avoir pu représenter mon pays de cette façon. Mais surtout, ce sont des souvenirs indélébiles qui se sont créés sur ce week-end, avec une organisation d'un niveau rarement atteint et une ambiance à en donner des frissons», a encore commenté Chalel à propos de sa participation à cette première édition de l'UCI Track Champions League. Ancien sociétaire du Paris Cycliste Olympique, Chalel a changé de club dernièrement, en rejoignant la formation Team Allcycles Val d'Europe, pour un contrat d'une année, qui couvrira toute la saison 2022.