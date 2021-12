Cinquante-cinq pilotes devraient participer à la deuxième étape du Championnat national de Moto-Cross, prévue le 11 décembre courant, sur le nouveau circuit de Méchria, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs.

Cela fait plus de deux semaines que la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) a dépêché une équipe technique sur place, pour préparer l'évènement, avec en premier lieu, le tracé du circuit qui abritera la compétition. « Ce tracé, d'une longueur de 1700 mètres, a été proposé par le service technique de la Fédération, et c'est la Wilaya de Méchria qui s'est chargée de la réalisation les travaux», a précisé le président de la FASM, Amine Laïbi. En effet, « les moyens de la Fédération sont relativement limités, et suffisent à peine à assumer l'aspect organisationnel, d'où son incapacité à réaliser elle-même des circuits», a-t-il indiqué. C'est ce qui explique d'ailleurs, le fait qu'à ce jour, la FASM ne dispose pas d'un circuit propre à elle, y compris à Tissemsilet, où le Wali local lui avait octroyé en 2017 un terrain de 75 hectares. Ce dernier, s itué dans la région semi-désertique de Laâyoun et relevant de la Daïra de Khemisti devait accueillir en effet un circuit de Moto-Cross pour la FASM, «malheureusement, le projet ne s'est jamais concrétisé», a regretté Laïbi. Autre point négatif soulevé par le premier responsable de la FASM, «l'avenir de certains circuits» ayant abrité de précédentes compétitions, comme celui de Sétif, qui appartient à un particulier, et ceux d'El Eulma et Tiout (Wilaya de Naâma), qui eux appartiennent aux Circonscriptions administratives dont ils relèvent.

La majorité des motards qui seront engagés dans cette deuxième étape du Championnat national de Moto-Cross à Méchria sont issus de clubs de Sétif, Béjaïa et Méchria, alors que la minorité restante, relève de clubs algérois, à savoir: Dely-Brahim, Bouzaréa, Ben Aknoun et Alger-Centre.