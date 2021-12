L'équipe nationale de football A' a fait match nul face à son homologue égyptienne 1-1 (mi-temps : 1-0), en match disputé mardi soir au stade Al-Janoub à Doha, dans le cadre de la 3e et dernière journée (Gr.D) de la Coupe arabe de la Fifa, qui se déroule au Qatar (30 novembre - 18 décembre).

L'Algérie a ouvert le score par l'entremise de Mohamed Amine Tougaï (19e), avant que les Egyptiens ne remettent les pendules à l'heure par le capitaine Amro El-Soulia, sur penalty (60e).

Dans l'autre match de cette poule, disputé au stade de la Cité de l'éducation, le Liban s'est imposé face au Soudan (1-0), grâce à un but contre son camp du portier Ali Abo Eshrein (76e), et quitte le tournoi avec les honneurs.

A l'issue de ce résultat, l'Algérie termine deuxième de son groupe devant l'Egypte à égalité de points (7 pts), mais désavantagée par le classement du "fair-play", relatif au nombre de cartons, et rencontrera en quarts de finale, le Maroc, leader du groupe C, samedi au stade Al-Thumama (20h00).

De son côté, l'Egypte sera opposée à la Jordanie, 2e du groupe C, samedi au stade Al-Janoub (16h00).