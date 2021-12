L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, ce weekend, aux travaux de la 45e Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO), qui se dérouleront à Las Palmas (Espagne), a indiqué mardi un communiqué de la Chambre basse du parlement.

Selon le communiqué, "une délégation de l'APN, conduite par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Mohamed Hani, prendra part aux travaux de la 45e EUCOCO, prévue du 09 au 11 décembre".

Selon la même source, parmi les "importantes étapes" de cette conférence, figure "la tenue d'une réunion spéciale", vendredi prochain, laquelle regroupera les parlementaires des pays solidaires et les parlementaires militants, d'autant que cette réunion débouchera sur "un programme d'action qui sera respecté par les parlementaires participants, à l'effet de mobiliser leurs collègues de par le monde".

La même source indique que l'EUCOCO a consolidé, durant les dernières années, sa structure organisationnelle, en alliant les différents intérêts du peuple sahraoui et les issues des débats de manière à les animer autour de quatre principaux axes, à savoir "l'action politique et la communication, "développement de l'Etat sahraoui", "les droits de l'Homme et les territoires occupés", ainsi que "le pillage des ressources naturelles".

La délégation qui prendra part à cette Conférence, comprend le président du Groupe parlementaire d'amitié et de fraternité: Algérie-Sahara occidental", Miloud Tessouh, ainsi que les deux députés, Fateh Djenati et Abdellah Harchaya".