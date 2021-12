Le président de l'Association de fraternité palestino-algérienne, Assad Omar Kadri a salué mardi les efforts de l'Algérie visant à abriter une conférence unificatrice des factions palestiniennes, affirmant que cette réunion affirmait la constance de la position algérienne envers la cause centrale qui reste "une question nationale sacrée".

Dans une déclaration à l'APS, M. Kadri a souligné que l'appel du Président algérien Abdelmadjid Tebboune à tenir une conférence unificatrice des factions palestiniennes, "depuis le pays des révolutionnaires affirme le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause centrale", ajoutant que la cause palestinienne demeurait une cause nationale sacrée tant en paroles qu'en actes.

Il a en outre précisé que cette initiative algérienne "dénote du patrimoine historique de l'Algérie et de l'amour du peuple palestinien pour ce pays, Gouvernement et peuple, et ce pour les efforts déployés par les dirigeants algériens pour le triomphe de la cause palestinienne".

"La partie palestinienne n'oubliera pas les efforts consentis par le Président Tebboune visant à soutenir constamment la question palestinienne", a-t-il indiqué, rappelant à ce propos la contribution financière de l'ordre de cent (100) millions de dollars à l'Etat de Palestine, en sus de l'attribution de 300 bourses au profit des étudiants palestiniens.

M. Kadri a en outre émis son vœu de voir l'initiative de l'Algérie bénéficier du soutien arabe et international, voire même palestinien, soulignant que "toutes les factions palestiniennes œuvreront sans doute à appuyer les efforts algériens en faveur de la réconciliation nationale en Palestine".

Le président de l'association palestinienne a rappelé à ce propos les réunions organisées par l'Autorité palestinienne en Algérie, dont celle du Conseil national du 15 novembre 1988 et la Déclaration de l'indépendance nationale palestinienne, dont la proclamation de l'Etat palestinien en Algérie.

Lundi, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait annoncé l'organisation prochaine à Alger d'une Conférence unificatrice des factions palestiniennes, un appel qui a été salué par son homologue palestinien, Mahmoud Abbas qui s'est en outre félicité de tous les efforts de l'Algérie visant à renforcer l'unité palestinienne.