Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Ziane Ben Attou, a annoncé mardi à Tipasa lors d’une cérémonie de présentation des premiers modèles de chauffe-eau solaires algériens qu'il était prévu de produire 3000 unités de ces équipements une fois testée leur performance.

Le ministre, qui a assisté à la présentation de sept modèles de chauffe-eau solaires, au siège de l'Unité de développement des équipements solaires (UDES) de Bou Ismail, a fait état d'une prévision de production de 3000 unités de ce genre de chauffe-eau, dont le prix sera soutenu à 50%, dans une première étape, et qui auront la protection de "marque déposée" dans le cas où les tests de performance s’avèrent concluants.

"Ces chauffe-eau représentent des modèles pour des applications futures susceptibles d’être développées par des centres de recherche et des laboratoires", a ajouté M.Ben Attou, assurant l’engagement de son département et des ministères de l'Industrie et de l'Enseignement supérieur "à les promouvoir et à les valoriser, en leur trouvant un marché approprié", a-t-il dit.

Il a appelé, à ce titre, à une "impérative implication des chercheurs et de l'expertise algérienne en vue de renoncer progressivement à l'expertise étrangère et d'aller graduellement vers une transition énergétique garante de la relance du développement national, par la création, à tous les niveaux, de la richesse et de l'emploi".

Une démarche dans laquelle le secteur de l'enseignement supérieur est partie prenante, à travers l'UDES, qui œuvre à l'identification des composantes des énergies renouvelables, à l’instar du projet de production d'hydrogène vert et la mise en place de plates-formes d'essais d'équipements, tels que les panneaux solaires.

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a également souligné le rôle du ministère de l'Industrie, dans l'accompagnement de la transition énergétique, par le soutien des industries locales, à l’instar des lampes à haute efficacité énergétique, les appareils électroménagers à basse consommation, des batteries, des transformateurs et autres équipements.

Il a, en outre, insisté sur "l’impératif d'accélérer la transition énergétique et de généraliser l'utilisation des énergies alternatives dans tous les domaines pour la concrétisation du programme de l'efficacité énergétique et de l'économie de l'énergie".

M. Ben Attou a observé que la consommation d'énergie en Algérie enregistre, annuellement, une hausse de 5%, qui est due, principalement, à la croissance démographique, aux exigences croissantes du développement économique et au recul des ressources fossiles, outre les défis climatiques et la tendance mondiale vers la réduction des émissions de carbone.

"D’où l’intensification des efforts du secteur", a-t-il dit, "pour la concrétisation des fondements de la transition énergétique, en application des instructions du président de la République, notamment celles liées à la transition énergétique et à la sortie graduelle de la dépendance aux hydrocarbures", a-t-il relevé.

A noter la présentation, mardi, de modèles de chauffe-eau solaires de fabrication algérienne, d'une capacité de stockage de 200 litres, en présence des ministres de l'Industrie, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Il s'agit d'une initiative lancée, précédemment, par les ministères de l'Industrie et de la Transition énergétique, avec l’implication de sept opérateurs nationaux, ayant permis la production de chauffe-eau algériens avec un taux d'intégration élevé.