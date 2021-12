Une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'allaitement maternel a été lancée, au sein des structures sanitaires relevant de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de la commune de Hamma Bouziane (Constantine), à l’occasion de la semaine mondiale de l’allaitement maternel, a-t-on appris, mardi, du médecin coordinateur de la commune de Didouche Mourad.

Placée cette année sous le slogan "L'allaitement pour une planète plus durable", la campagne, entamée dimanche et menée par les sages femmes et les praticiens des services de protection maternelle et infantile et les points de vaccination de bébés, cible aussi bien les jeunes mamans que le large public, à travers les différentes polycliniques des communes de Hamma Bouziane, Didouche Mourad, Messaoud Boudjeriou et Ibn Ziad, a précisé à l’APS, le Dr Makhlouf Houssemeddine.

Des stands ont été ainsi installés au niveau des différentes polycliniques, pour expliquer aux femmes les multiples avantages de l'allaitement maternel sur le développement physique et mental de l'enfant.

Le Dr Makhlouf a fait savoir que les animateurs de la campagne de sensibilisation se réfèrent notamment aux études de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF pour relever que "le lait maternel constitue le meilleur aliment pour la croissance du bébé, car offrant les protéines, glucides et autres matières nécessaires au développement du nourrisson et le protégeant contre tout genre de microbes".

La sensibilisation est également axée sur le rôle de l’allaitement maternel dans la protection des femmes de certaines pathologies dont le cancer du sein, a-t-on encore ajouté indiquant que la campagne de sensibilisation sur l'importance de l'allaitement maternel se poursuivra jusqu’au 14 du mois courant.

La semaine mondiale de l’allaitement maternel, instaurée depuis 1992 et célébrée la première semaine du mois d’août par l’Unicef et ses partenaires, a été retardée cette année en raison des répercussions de la pandémie du coronavirus, rappelle-t-on.

La semaine vise à "promouvoir et encourager l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois et de poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de deux ans au minimum, en l'associant à une alimentation de compléments qui conviennent".

Plusieurs centres de soins, polycliniques, un service de pneumologie, et un autre service de médecine de travail sont rattachés administrativement à l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de la commune de Hamma Bouziane, au niveau des deux daïras Hamma Bouziane et Ibn Ziad, totalisant quatre (4) communes.

Le secteur de la santé à Constantine totalise 38 polycliniques et plus de 70 salles de soins réparties sur les douze communes que compte la wilaya.