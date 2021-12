Sept (7) patients de la wilaya de Tébessa ont bénéficié d’interventions de chirurgie orthopédique "complexes" au cours des premières journées de chirurgie reconstructrice, organisées les 4 et 5 décembre courant à l’hôpital Dr.

Ali Houam de la commune de Morsott, a indiqué lundi le directeur local de la santé, Said Belaid.

Ces deux journées ont été organisées dans le cadre du programme de jumelage tracé par les établissements hospitaliers de la wilaya de Tébessa et ceux d’autres wilayas visant l’amélioration des prestations sanitaires offertes aux patients, a-t-il déclaré à l’APS . "L’une des plus délicates et des plus complexes interventions a porté sur le remplacement de l’articulation des deux hanches d’un patient par la pose de deux prothèses", a précisé M. Belaid.

Les malades opérés sont en "très bonne santé" et se trouvent actuellement au niveau de l’établissement public hospitalier (EPH) Dr. Ali Houam de Morsott sous surveillance médicale continue, a fait savoir le directeur local de la santé.

Ces opérations ont été effectuées par un staff médical de la wilaya de Tébessa, une équipe de spécialistes du CHU d’Annaba et des EPH d’El Tarf et Mécheria (Naâma), selon la même source.

Des actions similaires seront organisées dans la wilaya de Tébessa à l’occasion de prochaines journées dédiées à d’autres spécialités médicales, notamment celles dont manque la wilaya, a-t-on conclu.