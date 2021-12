Le secteur de la santé de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été renforcé, lundi après-midi, par la réception de deux (2) nouvelles stations de production d’oxygène, dans le cadre d'une action de solidarité initiée par des bienfaiteurs au profit des hôpitaux des communes de Medjana et Bordj Ghedir, a-t-on appris auprès de la direction locale du secteur.

«Avec la réception de ces deux nouveaux générateurs au profit des établissements hospitaliers Frères Sekal dans la commune de Medjana et Kessal Boussaid à Bordj Ghedir, la plupart des structures hospitalières de la wilaya seront équipées de stations de production d’oxygène médical», a précisé à l’APS, la directrice locale de la santé (DSP), Nacira Abderrahim, en marge de la cérémonie de réception de ces équipements, en présence du wali, Mohamed Benmalek.

Elle a, dans ce sens, rappelé qu’au cours des derniers mois, les hôpitaux Bouzidi et Ben Abid, au chef-lieu de wilaya, ainsi que les établissements hospitaliers Mohamed Benani dans la commune de Ras El Oued et Kasabi Bayazid dans la commune de Mansoura ont également été équipés de stat ions de production d’oxygène. La même responsable a ajouté que ces acquis permettront de combler le déficit enregistré en matière d’oxygène médical et contribueront aussi à une meilleure prise en charge des personnes atteintes de Covid-19, dans le cas où de nouvelles contaminations seront enregistrées ou d’une quatrième vague de l'épidémie.

Ces équipements sont un don de bienfaiteurs et s'inscrivent dans le cadre des initiatives lancées par le Comité de solidarité lors du déclenchement de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19, a-t-on souligné.

De son côté, le wali de Bordj Bou Arreridj a salué, à cette occasion, les actions de solidarité des investisseurs, des bienfaiteurs et du comité de solidarité de la wilaya, installé dès l'émergence de la troisième vague de Covid-19 pour faire face à la pandémie.