Le ministère des Transports compte organiser en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des opérations de contrôle et de sensibilisation unifiées destinées aux chauffeurs des transports de marchandise pour s'enquérir de l'état du respect de la charge autorisée, a indiqué, lundi, le ministère dans un communiqué.

«Dans le cadre des efforts consentis par l'Etat pour limiter les accidents de la route à l'origine de milliers de morts et de blessés par an et de pertes matérielles et économiques considérables subies par l'Etat, le ministère des Transports compte organiser, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et en coordination avec les services sécuritaires, des opérations de contrôle et de sensibilisation au profit des chauffeurs des transports de marchandise afin de s'enquérir de l'état du respect du code de la route notamment la charge et le poids légalement autorisés», lit-on dans le communiqué.

La violation des dispositions relatives à la surcharge est à l'origine des accidents mortels de la circulation et du délabrement des routes. Des opérations de contrôle unifiées seront organisées dans les quatre coins du pays entre les unités de la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale et les inspecteurs du transport terrestre, en coordination avec la station mobile du contrôle technique des véhicules relevant de l'Etablissement national de contrôle technique automobile (ENCTA).

Cette initiative vise à effectuer un contrôle technique global des véhicules de transport de marchandise notamment le poids et les freins. La Délégation nationale de la sécurité routière (DNSR) a tracé un programme pour sensibiliser les chauffeurs de poids lourds aux risques des comportements irresponsables notamment au niveau des axes routiers et des autoroutes ainsi que les sorties des zones industrielles et des ports.

Cette opération aura une large couverture médiatique en vue de sensibiliser les usagers de la voie publique, a souligné la même source qui a ajouté que cette initiative «confirme le rôle de l'Etat dans la préservation de la sécurité routière à la faveur des efforts consentis à cet effet».