Pas moins de 140 logements et 28 exploitations agricoles ont été raccordés, lundi, au réseau d’électricité dans la commune d'El Hadjeb, située à 18 km à l'Ouest de Biskra.

Supervisant cette opération dans le cadre d'une visite d'inspection effectuée lundi après-midi dans cette région, le wali Abdallah Abi Nouar, a souligné «la nécessité de parachever les projets de raccordement au réseau d’électricité dans les délais impartis et d'accélérer la cadence pour lancer ceux qui accusent du retard».

Rassurant les habitants de la région, le chef de l’exécutif local a indiqué que des efforts sont déployés pour le raccordement des logements aux divers réseaux, relevant également l’impératif de raccorder les exploitations agricoles au réseau d’électricité et de faciliter les activités des agriculteurs.

Le raccordement au réseau d’électricité a englobé 140 logements dans la région de Ain Bennoui dans le cadre du programme du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, visant la généralisation de l'électricité rurale au profit des habitants des régions Est de cette collectivité locale, a nécessité l’installation de quatre (4) transformateurs électriques et un réseau de câbles sur 4,6 km pour un montant de plus de 21 millions de DA, selon les explications données sur place.

Par ailleurs, 28 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau d’électricité dans le périmètre agricole Marah El Kabouya dans le cadre des projets sectoriels de la direction des services agricoles.

Ce projet a nécessité la mise en place de 6,1 km de réseau électrique et l’installation de quatre (4) transformateurs électriques pour un coût total de plus de 18 millions de DA avec un délai d’exécution qui n'a pas dépassé 40 jours.

Un autre projet sera concrétisé dans la commune d'El Hadjeb et concernera

le raccordement du reste des habitations rurales de la cité de 165 logements ruraux au groupement d’habitations Ain Bennoui, dans le cadre d'un projet sectoriel qui sera lancé après le parachèvement des démarches administratives, selon les explications fournies sur place.