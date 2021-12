Le milieu récupérateur de l'USM Alger, "Hamza Koudri a entamé une phase préopératoire, en vue de subir une intervention chirurgicale, destinée à soigner les ligaments croisés de son genou gauche", a annoncé mardi le staff médical du club de Ligue 1 de football.

Ce travail préopératoire consiste en un entraînement spécifique en salle, destiné à renforcer la masse musculaire de la jambe gauche du joueur, a précisé la même source. Koudri (34 ans) s'était blessé au genou gauche lors de la quatrième journée de Ligue 1, ayant vu son équipe l'emporter (3-0) contre le leader de l'époque, l'US Biskra.

Le porteur d'eau des Rouge et Noir souffrait tellement qu'il n'a pu aller au bout de cette rencontre et le premier diagnostic avait fait état d'une "sérieuse entorse" du genou gauche. Seulement, quelques jours plus tard, Koudri a passé des examens plus approfondis, dont une IRM (ndlr : Imagerie par résonnance magnétique), ayant révélé une lésion au niveau des ligaments croisés. Malgré cela, le staff médical et le joueur ont continué à entretenir l'espoir que l'opération pourrait être évité, pensant que de soins appropriés al laient suffire. Finalement, et ne constatant aucune amélioration au bout de quelques jours, le staff médical du club s'est rendu à l'évidence que le passage sur le billard était devenu une fatalité et l'a annoncé au joueur. Pour l'heure, la date et le lieu de cette opération n'ont pas été dévoilés, mais le staff médical devrait y procéder dès que le joueurs aura achevé sa phase préopératoire.

Une intervention qui devrait éloigner Koudri des terrains pendant environ six mois, ce qui à son âge constitue un vrai coup dur, car un joueur de 34 ans éprouve généralement de grosses difficultés à retrouver son meilleur niveau après une aussi longue absence. Concernant les autres blessés, le staff médical des Rouge et Noir a annoncé que l'absence du milieu de terrain Oussama Chita sera plus longue que celle du défenseur central, Brahim Bekakchi. En effet, ce dernier souffre d'une "élongation musculaire au niveau des ischio-jambiers, qui nécessitera 8 à 10 jours de repos, alors que Chita souffre d'une déchirure musculaire au niveau de son adducteur gauche, et il sera absent trois à quatre semaines" a-t-on détaillé de même source.