Le miel de Manuka va-t-il se faire damer le pion par un miel provenant du nectar des abeilles irlandaises ? C'est ce qu'espèrent les chercheurs du Trinity college de Dublin.

Connu pour ses propriétés antibactériennes d'exception, le miel de Manuka, produit en Nouvelle-Zélande, serait en passe de se faire voler la vedette par le miel provenant du nectar des abeilles irlandaises. Les chercheurs de l'Université de Dublin et du Trinity college de Dublin auraient en effet découvert que le miel de bruyère d'Irlande a un niveau similaire de composés phénoliques. Ces antioxydants protègent contre les dommages cellulaires et ont été vantés dans la prévention du cancer, des maladies cardiaques et même de la démence.

L'équipe de scientifiques irlandais a passé 2 ans à étudier 131 échantillons provenant de 78 lieux différents en Irlande afin de déterminer si le miel de bruyère pouvait être considéré comme le nouveau superaliment. Il s'agissait de la première étude portant spécifiquement que les miels d'origine irlandaise, les miels provenant du nectar de colza et de lierre étant également inclus dans l'échantillon.

Parmi tous les miels irlandais étudiés, Saorla Kavanagh, doctorante et principal auteur de l'étude, a constaté que le miel de bruyère était celui qui présentait le contenu phénolique total (TPC) le plus élevé.

Et que cette richesse en antioxydants est encore plus importante si ce miel provient d'abeilles qui butinent en ville plutôt que dans les zones rurales, "sans doute en raison de la diversité des fleurs qui entourent les ruches" souligne-t-elle. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Food Chemistry.