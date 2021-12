L'Algérie œuvrera activement pour placer la cause palestinienne au cœur des priorités du prochain Sommet arabe qu'elle abritera en mars prochain, a affirmé lundi le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a souligné la fidélité de l'Algérie à ses principes authentiques appelant au triomphe des opprimés.

Dans une allocution prononcée lors d'une conférence de presse conjointe avec le président palestinien, M. Mahmoud Abbas, en visite d'Etat en Algérie, le Président Tebboune a déclaré : "Nous avons jugé nécessaire au moment où nous nous apprêtons à abriter le prochain Sommet arabe, d'œuvrer activement pour placer la cause palestinienne au cœur des priorités de cet évènement important".

Le chef de l'Etat a, dans ce cadre, formé le vœu de voir le prochain Sommet arabe "fédérateur et constituer un nouveau départ pour l'action arabe commune".

"Face à l'impasse sans précédent que connaît le processus de paix au Moyen-Orient et dans le contexte des politiques criminelles de l'occupant visant à changer le caractère géographique et démographique et perpétuer le fait accompli, nous estimons qu'il est impératif de renforcer l'action arabe commune concernant notre cause centrale et d'unifier les positions de soutien au peuple palestinien et à sa lutte héroïque", a poursuivi le Président Tebboune.

Le Président Tebboune a indiqué que la "cristallisation d'une position unifiée et commune sur le soutien des droits du peuple palestinien à travers un attachement collectif à l'Initiative de paix arabe de 2002 aura un impact important sur la réussite des travaux de ce Sommet et la consolidation du processus de l'action arabe commun".

"L'Algérie restera fidèle à ses principes authentiques appelant à défendre la vérité et au triomphe des opprimés en tout temps et quel qu'en soit le prix", a assuré le Chef de l'Etat.

Evoquant les relations algéro-palestiniennes, M. Tebboune a affirmé que les mots ne sauraient les décrire au vu de ce qu'elles représentent de valeurs communes de lutte, de sacrifice et de libération, et ce qu'elles véhiculent de liens de solidarité entre les deux pays et les deux peuples frères en toutes circonstances.

"La joie qui se dessine sur le visage des Algériennes et des Algériens en portant ou en décorant leurs maisons et leurs villes du drapeau palestinien, à chaque occasion et parfois sans occasion, n'est qu'une simple expression de cette profonde relation émotionnelle à travers laquelle tout le peuple algérien a défendu la juste cause palestinienne à toutes ses étapes", a affirmé le Président Tebboune.

"L'Algérie qui a embrassé, peuple et gouvernement, la cause palestinienne et l'a défendue dans tous les fora internationaux et régionaux", poursuit le Président de la République, constitue pour nous une question de loyauté à notre glorieuse histoire de libération et aux lourds sacrifices consentis par nos prédécesseurs qui ont justement cru à la justesse de la cause palestinienne.

M. Tebboune a souligné que la visite du président palestinien en Algérie, son deuxième pays, "intervient avec la commémoration du 33e anniversaire de la proclamation de l'Etat palestinien le 15 novembre 1988 à Alger", ajoutant que "cette étape historique avait préparé la reconnaissance de la plupart des pays du monde de l'Etat palestinien sur les frontières de 1967 avec El Qods comme capitale, au titre d'un parcours initié par l'Algérie et qui continue à représenter une importante référence et un objectif essentiel pour nous".

"Par fidélité à la glorieuse histoire révolutionnaire de l'Algérie et à l'engagement immuable de tout le peuple algérien soutenant la cause palestinienne juste en toute circonstance, et en application des résolutions pe rtinentes de la Ligue arabe, l'Etat algérien a décidé de remettre un chèque comportant une contribution financière de la part de l'Algérie de l'ordre de cent (100) millions de dollars à notre frère, son excellence Abou Mazen, président de l'Etat palestinien et de l'Organisation de libération de Palestine", a écrit le président de la République.