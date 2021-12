Une équipe algérienne a décroché la 1e place sur un total de 40 pays participant au Concours international de robotique "First Global Roboco Challenge", a indiqué lundi l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Algérie.

Une équipe algérienne, composé de Tarek, Nouha et leur professeur Abdelmalek, s'est adjugée la 1e place au concours international et à caractère olympique, de robotique qui se déroule avec la participation d'équipes de 40 pays, a précisé un communiqué de l'ambassade.

L'équipe, qui a totalisé 15.031 point lors de cette compétition, est formée par l'organisation non lucrative "World Learning" et financée par la compagnie aérienne américaine "Boeing" et la compagnie "DOW", a conclu le communiqué.