Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dimanche lors du Conseil des ministres, l'organisation pour début 2022 d'un salon international consacré aux micro-entreprises.

Le président de la République a enjoint les ministres de l'Industrie et du Commerce ainsi que les ministres délégués chargés des startup et des micro-entreprises de «préparer l'organisation, pour début 2022, d'un salon international consacré à la présentation des expériences des micro-entreprises et l'échange d'expériences avec d'autres pays», a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Evoquant les perspectives de développement de l'économie de la connaissance et des startup, le président de la République a salué la percée réalisée par les startup en tant qu'enjeux pour diversifier l'économie nationale et ouvrir la voie aux jeunes créateurs en vue de la création d'entreprises performantes et des emplois.

Le Président Tebboune a affirmé, en outre, «la prise en charge par l'Etat de la protection des brevets d'invention des jeunes algériens et l'octroi de davantage d'incitations a ux jeunes pour la création des startup et mettre en lumière leurs expériences réussies dans les médias», a conclu le communiqué.