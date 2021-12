Les unités de la Protection civile ont effectué ces dernières 24 heures plusieurs interventions pour secourir et venir en aide à des citoyens dont les habitations se sont partiellement effondrées suite aux intempéries et chutes de neige enregistrées dans plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays, sans faire de victimes, indique lundi un bilan des services de la Protection civile.

A Alger, les unités de la Protection civile ont enregistré au niveau de la commune d'El Biar un effondrement partiel du mur extérieur d'une habitation individuelle sise rue Nassiba Malek et d'un toit d'une habitation précaire sur une voiture à la commune de Sidi Abdellah ainsi qu'un cas similaire à la commune de Bab el Oued.

Les mêmes unités ont inspecté également à la commune de Bouzeréah le risque de glissement de terrain au niveau d'un bidonville. A Boumerdes, il a été enregistré la chute de certains arbres, poteaux et câbles électriques dans les communes de Bordj Menaiel, Korso et Boudouaou, tandis qu'à la commune d'Azzaba (Skikda), les services de la PC ont enregistré la chute e d'un arbre sur deux voitures touristiques. A Tipasa, il a été relevé la chute d'arbres de certaines routes et cités aux communes de Nadhor, Koléa et Chaïba, outre la chute de 4 câbles électriques sur 5 habitations à la cité Ali khoudja dans la commune de Khemisti.

A la commune d'Ouled Fares (Chlef), les éléments de la PC ont réussi à sauver 70 têtes d'ovins bloqués dans la boue à la RN19.

A Bejaia, il a été enregistré la chute d'un arbre sur des câbles électriques à la cité 600 logements Ihadadene, tandis qu'à la commune Berrahal (Annaba) il a été relevé des fissures sur certains murs et l'effondrement partiel d'un toit d'un siège d'une structure publique, outre les opérations de pompage d'eau de pluies dans 9 bureaux.

A la commune d'Annaba, il a été enregistré des fissures de murs et l'effondrement partiel d'un toit d'une habitation menaçant ruine sise la rue Chihab Ahmed à l'ancienne ville ainsi que des fissures de murs d'une habitation à la rue Khemisti Mohamed.