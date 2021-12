Le Centre national de documentation, de presse, d'image et d'information (CNDPI) a consacré, à l'occasion des élections locales (APC/APW), tenues le 27 novembre dernier, une revue spéciale, à travers laquelle il a rappelé notamment les volets organiques et juridiques de ce scrutin qui "ouvre une nouvelle ère dans la gestion des affaires publiques".

Sous le titre "Les élections communales et wilayas: un instrument de décentralisation et de gouvernance locale", la revue, publiée en langues arabe, amazigh et français, note dans son préambule que les collectivités locales ont connu "une nette évolution au cours des quelques dernières années", précisant que la création de nouvelles wilayas et wilayas déléguées, ainsi que la refonte des codes communal et de wilaya "sont autant de facteurs susceptibles de donner aux élus plus de prérogatives".

Ainsi, et selon la publication, la tenue des élections locales, "ouvre une nouvelle ère dans la gestion des affaires publiques" et seront "le dernier jalon du processus de changement et d'édification d'une Algérie démocratique encore plus proche du citoyen qu'avant".

Elle a souligné que le parachèvement du processus électoral à travers le renouvellement des APC et APW "permettra de rétablir la confiance entre les citoyens et leurs représentants et de corriger les défaillances relevées dans les assemblées locales au cours des dernières années".

Il s'agit, entre autres, selon la revue, de dispositions d'enrichissement du code communal qui libérerait la collectivité de la vision "centralisante", que ce soit sur les plans financier qu'organisationnel. Pour ce faire, elle a passé en revue la situation actuelle des différentes circonscriptions du pays notamment les zones d'ombres, en passant par la réforme globale décidé par le président de la République.

En effet, parmi les thèmes traités, il y a lieu de citer "la stratégie de développement des zones d'ombre: Une étape importante pour le développement local", "15044 zones d'ombre avec 8,5 millions d'habitants", "les obstacles et difficultés rencontrés dans la réalisation des projets", où il été relevé le manque de coordination entre les secteurs et la nécessité de déceler les caractéristiques des zones d'ombre, de définir les conditions pour bénéficier des projets de développement, et identifier les projets urgents.

La publication a également consacré un article sur la loi de Finances 2021: "50 milliards de dinars pour les zones d'ombre", "plus de 24000 opérations de développement financées au cours des années 2020-2021", en passant par la révision constitutionnelle: "Une étape essentielle dans le cadre des réformes", ainsi que "Les grands axes de la révision constitutionnelle", sans oublier d'évoquer à l'occasion les élections législatives: "Achever la construction de l'Etat des institutions".

La revue a également repris les déclaration de hauts responsables et de partis politiques au lendemain de la signature du décret portant convocation du corps électoral par le président de la République, ainsi des entretiens avec des experts en droit constitutionnel et juridique, qui ont souligné, entre autres, l'importance de la révision du code communal.