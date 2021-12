Les risques encourus de la mauvaise utilisation du gaz et de l’électricité font l’objet d’une campagne de sensibilisation menée en direction de la population de la wilaya de Tamanrasset par les services de la Société algérienne de distribution d’électricité et du gaz (SADEG), a-t-on appris lundi auprès de l’entreprise.

Coïncidant avec la saison hivernale, cette campagne s’assigne comme objectifs l’ancrage de la culture préventive chez le citoyen contre les risques engendrés par la mauvaise utilisation des équipements électriques et du gaz, par souci d’épargner les vies humaines, a indiqué la chargée de communication à la SADEG, Cherifa Mehafidh.

Les actions de sensibilisation, ciblant notamment les femmes au foyer, consistent en l’animation d’émissions radiophoniques et des tournées explicatives au niveau des centres d’alphabétisation, des associations féminines et des scouts musulmans algériens (SMA), a-t-elle ajouté.

Animé en coordination avec les services de la Protection civile, le programme de vulgarisation prévoit aussi des sorties au niveau des institutions administratives, de 220 établissements éducatifs et de onze (11) centres de la formation professionnelle.

Des dépliants et affiches riches en informations sur les mesures préventives contre les dangers des énergies électrique et gazière et les conditions de leur utilisation rationnelle, figurent au programme de cette campagne qui se poursuivra jusqu’au mois de mars prochain.