Quatre-vingt-trois (83) artisans issus de 12 wilayas du centre ont présenté dimanche à Tizi-Ouzou leurs produits devant la commission nationale de sélection pour le prix national de l’artisanat traditionnel dans l’espoir d’être choisis pour la finale nationale prévue le 29 décembre prochain, a-t-on appris des sélectionneurs. Rencontré au niveau de la nouvelle maison de l’artisanat et des métiers (CAM) de Tizi-Ouzou, le directeur de cette structure, Azzedine Abdous, a indiqué à l’APS que ces artisans, issus des wilayas de Ain Defla, Tipasa, Alger, Tizi-Ouzou, Boumerdes, Bouira, Médéa, Blida, Chlef, Msila, Djelfa et Bejaia, participent à cette sélection régionale avec 100 produits. Un prix de 500.000 DA sera remis à un lauréat dans chacune des filières artisanales (métal, cuire, bois, tapis, céramique, habit traditionnel), a-t-il ajouté.

La présidente de la commission nationale de sélection, Amamra Aziza Aicha, a observé, pour sa part, que la sélection du produit qui participera à la finale «est une tâche ardue, en raison de la qualité des objets confectionnés par les artisans en compétition».

Concernant les critères de sélection, elle a rappelé que l’objet artisanal doit, entre autres, «faire référence au patrimoine, être esthétique et bien fini ne comportant pas de défaut et aussi harmonieux dans ses formes et couleurs pour qu’il soit agréable au regard», précisant que «parfois, c’est l’objet en lui-même qui nous interpelle».

Mme Amamra a observé que la compétition se complique et la concurrence augmente d’année en année, relevant que des artisans, notamment les lauréats des précédentes éditions du concours, font de la recherche dans une quête permanente d’améliorer leurs produits.