L'entraîneur de la JS Saoura Kais Yaacoubi était satisfait du contenu proposé par son équipe, après sa victoire devant son homologue ghanéen de Hearts of Oak sur le score de (4-0), mi-temps (2-0), en match comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel (retour) de la compétition disputé dimanche soir à Béchar.

"Ce large succès de notre équipe est méritant et ce grâce aux efforts fournis par nos joueurs durant cette rencontre, qui s’est déroulée au stade du 20 Aout 1955 de Béchar sans public", a-t-il précisé au cours d’une conférence de presse, organisée a l’issue de la rencontre.

"Cette victoire, ne doit pas nous faire oublier l’essentiel à savoir la poursuite de nos parcours au sein de cette compétition continentale et surtout le championnat de la Ligue.1 Mobilis", a-t-il souligné.

Pour le coach de la JS Saoura, ''Notre équipe a besoin réellement d'un buteur,car comme constaté durant les 90 minutes de la rencontre nous avons perdu plusieurs occasions de marquer des buts, d'où la nécessité pour notre groupe d'avoir un buteur à la hauteur.

"Nous avo ns amplement mérité cette victoire contre les Ghanéens de Heart of Oak, et nous souhaitons à l’avenir l’ouverture de notre stade pour nos supporteurs pour nous soutenir tant dans cette compétition africaine que durant le championnat de la ligue.1", a déclaré de son coté le président du club de la Saoura, M. Mohamed Zerouati. Plusieurs joueurs ont pour leur part mis en exergue cette belle victoire, à l’instar de l’attaquant Oussama Belatrech, qui a indiqué que cette "belle victoire, malgré qu’elle a été difficile, on l’offre au peuple Algérien et à nos supporteurs".

"Nous sommes satisfaits, puisque nous avons remporté cette manche, après notre défaite a Accra par deux buts a zéro, et je pense que cette victoire est le fruit de notre fureur de vaincre sur notre propre terrain et aussi de représenter dignement le football Algérien", a tenu à souligner le milieu du terrain Hamid Belaid.