L'équipe nationale de football A' croisera le fer, mardi, avec son homologue égyptienne, au stade Al-Janoub à Doha (20h00, algériennes), avec l'intention de l'emporter et terminer en tête du groupe D de la Coupe arabe de la Fifa, qui se déroule au Qatar (30 novembre - 18 décembre).

Qualifiée pour les quarts de finale, au même titre que l'Egypte, au bout des deux premières journées de la phase de poules, l'Algérie sera, cette fois-ci, face à un gros morceau, après avoir passé l'écueil, sans encombres, d'abord du Soudan (4-0), puis du Liban (2-0).

" Ce sera un match difficile, car outre l'enjeu de la première place, ce sera un derby, entre deux nations qui se connaissent bien, et à mon avis, un des principaux facteurs qui pourraient faire la différence dans ce duel, c'est la faculté à récupérer, vite et bien", a indiqué le coach national, Madjid Bougherra.

L'équipe nationale, qui va enregistrer probablement le retour du portier Raïs M'bolhi et du défenseur central Djamel Benlamri, mis sur le banc lors du match face au Liban samedi, devra rester vigilante d evant une équipe égyptienne, qui va chercher également à terminer leader du groupe D, pour affronter un adversaire de moindre calibre en quarts de finale.

"L'Algérie est une excellente équipe, tout le monde sait qu'elle est considérée parmi les favoris de la compétition. Nous les respectons, et ils nous respectent. Ce sera une véritable finale avant la lettre. Je m'attends à un match difficile et très disputé pour la première place du groupe.

Nous avons un bon groupe qui est venu au Qatar pour réaliser de bons résultats", a indiqué le gardien de but égyptien d'Al-Ahly, Mohamed El-Shenawy. Sur le plan de l'effectif, l'équipe nationale se présentera sans l'apport du milieu de terrain défensif du CR Belouizdad, Houssem-Eddine Mrezigue, suspendu, suite à son expulsion (deux cartons jaunes), face aux Libanais.

En revanche, les "Pharaons", dirigés sur le banc par le Portugais Carlos Queiroz, devraient se présenter avec un groupe au complet, eux qui restent sur un large succès face au Soudan (5-0). Dans l'autre match de ce groupe D, le Liban et le Soudan, qui ferment la marche avec 0 point, s'affronteront à la même heure au stade de la Cité de l'éducation, pour l'objectif commun de quitter le tournoi sur une bonne note et avec les honneurs.

Pour rappel, le premier et le second du groupe D, défieront , en quarts de finale, prévus les 10 et 11 décembre, respectivement, le second et le premier du groupe C, composé du Maroc, de la Jordanie, d'Arabie Saoudite, et de la Palestine. Le vainqueur du tournoi empochera une prime conséquente de 5 millions de dollars. Le finaliste aura 3 millions de dollars, alors que le troisième percevra 2 millions de dollars.