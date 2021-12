Une caravane médicale au profit des habitants de plusieurs localités enclavées et zones de regroupement de nomades de la wilaya d'El Bayadh, a été lancée dimanche depuis le siège de la direction de la protection civile de la wilaya.

Le wali d'El Bayadh, Farid Mohammedi a présidé le coup d’envoi de cette caravane, organisée par la direction de la protection civile en coordination avec la direction de la santé et de la population, qui va sillonner plusieurs localités et zones enclavées, disséminées à travers les daïras de Brézina, Boualem, Chellala, Rogassa et Labiodh Sidi Cheikh.

Cette opération, qui s’étalera sur 5 jours, vise à effectuer diverses auscultations médicales nécessaires à un plus grand nombre de citoyens des zones ciblées par 4 médecins généralistes relevant de la protection civile et 4 infirmiers, outre la mobilisation de deux véhicules de secours, selon le directeur de la protection civile, le lieutenant colonel Amar Bourourou.

En outre, il sera procédé, à la faveur de cette caravane, à des opérations de vaccination contre le Covid-19 au profit des populations de ces régions, a-t-on conclu.