Le taux d'inflation a connu une allure ascendante en novembre pour se situer à 6,4% en Tunisie après 6,2% en septembre et 6,3% en octobre, selon des informations publiées dimanche par le site officiel de l'Institut national de la statistique (INS) de Tunisie.

Cette tendance haussière s'explique particulièrement par la hausse des prix des produits et services de transport, soit 5,4% en novembre contre 4,9% en octobre, selon la même source.

Cela est dû également à la hausse des produits et services de l'enseignement, soit 9,1%, contre 7,8% en octobre. Par ailleurs, sur une année, les prix des produits manufacturés ont progressé de 7,6% à cause de la flambée des prix des matériaux de construction de 13%, des produits de l'habillement de 8,8% et des produits d'entretien courant du foyer, de 5,9%, selon les chiffres de l'INS.