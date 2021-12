La Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont convenu de renforcer la mise en œuvre de leur accord de libre-échange à travers notamment un règlement rapide des problèmes douaniers, a indiqué lundi le ministère sud-coréen des Finances.

La mise en œuvre de l’accord, qui offre des avantages aux entreprises sud-coréennes, s’est heurtée à des difficultés dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Pour dépasser ces difficultés, la Corée du Sud a fait des propositions dans le but de faciliter les procédures administratives pour accélérer les exportations du pays vers les pays de l’ASEAN, a dit le département sud-coréen, soulignant que les propositions de Séoul ont été approuvées par les pays membres de l’Association.

Les échanges commerciaux entre la Corée du Sud et les pays de l’ASEAN ont plus que doublé depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange en juin 2007.

L’ASEAN, qui regroupe 10 pays (Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Brunei, Vietnam, Laos et Birmanie et Cambodge), est le deuxième plus grand partenaire commercial d e la Corée du Sud avec des échanges commerciaux évalués à plus de 143 milliards de dollars US en 2020 contre 61,8 milliards en 2006.