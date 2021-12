Au moins 14 personnes ont été tuées, et neuf villageois sont toujours portés disparus après l'éruption du mont Semeru, survenue samedi dans le district de Lumajang, dans la province indonésienne de Java oriental, a déclaré dimanche Abdul Muhari, porte-parole par intérim de l'Agence nationale de gestion et d'atténuation des catastrophes.

Des averses devraient s'abattre sur le cratère et les pentes du volcan au cours des trois prochains jours, ce qui pourrait ralentir la recherche et l'évacuation des victimes, a indiqué M. Muhari. «Neuf personnes sont toujours portées disparues», a déclaré le porte-parole lors d'une conférence de presse virtuelle. Au moins 1.300 personnes se sont réfugiées dans des centres d'évacuation, a-t-il déclaré, ajoutant que les protocoles sanitaires en vigueur seraient bien appliqués dans ces centres. «Nous avons envoyé jusqu'à 20.000 masques dans les centres d'évacuation, non seulement pour empêcher la propagation du coronavirus, mais aussi pour éviter les problèmes respiratoires», a-t-il déclaré. Le responsable a annoncé que le gouvernement fournirait aux sinistrés une aide en espèce d'un montant de 500.000 roupies (environ 34,7 dollars américains) par mois et par famille au cours des six prochains mois afin de les aider à louer un logement.

Le gouvernement cherche également des emplacements pour construire de nouveaux logements aux personnes touchées par la catastrophe.