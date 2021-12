La troisième édition du colloque sur l'Erudit "Ibn Al-Tabani et l'Ecole Achaâriya" se tiendra dimanche prochain à l'université de Mohamed El Bachir El Ibrahimi à Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris dimanche auprès du Haut conseil islamique (HCI).

Le colloque qui se tiendra sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est organisé par le HCI, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a indiqué à l'APS le Directeur de la Documentation et de l'Information au HCI, Mohamed Baghdad.

Placée sous le thème "Achaâriya...

un mode de vie", cette troisième édition ne verra pas la présence de savants étrangers en raison de la pandémie du Covid-19, a fait savoir M. Baghdad, précisant l'importance de "la reprise de ce projet, établi avec les savants de la doctrine Malékite, en vue de protéger la société des menaces accrues et de mettre en place un climat approprié aux savants et chercheurs appelés à contribuer qualitativement à l'exégèse nationale".

Les efforts du Cheikh Larbi Ibn Al-Tabani, dans ce sens, son t "un modèle d'un érudit mandarin aux faits des questions de sa société, et qui agit avec sagesse et clairvoyance face aux préoccupations de sa nation, tout en œuvrant à offrir aux générations montantes des notions et visions mûres de contenus servant les intérêts de la nation".

Evoquant les volets du colloque, il a indiqué que "les transformations que connait la société en particulier et la nation en général requièrent une réponse adéquate et convaincante aux besoins croissants pour la nouvelle génération qui a besoin de préserver son identité et trouve dans les nouvelles technologies de communication un moyen adéquat".

M. Baghdad a rappelé que le HCI "œuvrait à consacrer l'organisation périodique régulière de ce colloque à travers les efforts des savants et les études des chercheurs avec l'accompagnement du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ainsi que le soutien de la wilaya de Bordj Bou Arreridj et ses notables".

Cette édition vise notamment à "consolider le référent national et la place des Oulémas algériens comme force influente pour les jeunes à l'ère des nouvelles technologies de communication et des transformations stratégiques que connait le monde", a-t-il ajouté.

La 3ème édition de ce colloque portera sur "le parcours d'Ibn Al-Tabani et l'école Achaâriya en décortiqu ant l'héritage Achaâri dans la pensée théologique moderne". Né en 1898 dans la commune de Ras El Oued (wilaya de Bordj Bou Arreridj), cheikh Ibn al-Tabani apprit le Saint Coran à l’âge de 12 ans. Il poursuit ses études à l’université Zeitouna de Tunis, avant de se rendre à Médine (ville du prophète QSSSL, en Arabie saoudite) où il poursuivit ses études avant de s’y installer. Auteur de de plusieurs ouvrages et écrits, Ibn Al-Tabani est mort en avril 1970 à la Mecque.