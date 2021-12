Les forces d'occupation israéliennes ont assiégé la ville palestinienne de Yaabd, au sud de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, ont rapporté lundi des médias.

L'armée d'occupation israélienne a installé des barrières aux entrées de la ville, empêchant complètement l'entrée et la sortie des véhicules et citoyens de et vers celle-ci, selon l'agence de presse palestinienne (WAFA).

Depuis plusieurs semaines, la ville de Yaabd subit des incursions et perquisitions dans les domiciles de ses habitants par les forces d'occupation israéliennes, sans que ces dernières dévoilent les raisons de ces opérations.

La Cisjordanie occupée compte plus de 700 obstacles permanents (barrières, portes ou monticules de terre), à ??travers lesquels les forces d'occupation restreignent la circulation des véhicules et piétons palestiniens, selon un rapport publié par le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) en 2018.