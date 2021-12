Une cuisine aménagée ne comprend que le mobilier. Elle est donc composée des éléments de rangement tels que les placards, les tiroirs et les niches, ainsi que de l'évier et du plan de travail. En revanche, elle ne dispose pas des appareils électroménagers qu'il convient d'acheter séparément.

Une cuisine équipée est une cuisine qui dispose de tous les éléments indispensables à la préparation d'un repas. Elle comprend les meubles de rangement, le plan de travail, l'évier ainsi que l'électroménager tel que les appareils de cuisson et de lavage.

Une cuisine intégrée est une cuisine où les équipements électroménagers sont entièrement encastrables, et donc indissociables des meubles. Dans ce type de cuisine, le four, la table de cuisson, la hotte, le réfrigérateur, le lave-vaisselle et parfois le four micro-ondes ou encore la cafetière sont entièrement intégrés au mobilier pour se faire le plus discrets possible.