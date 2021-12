Plus de cinquante mille constructions ont été réalisées, dans la wilaya de Médéa, au cours des deux dernières décades, à la faveur de différents programmes de l’habitat rural, destinés au repeuplement des zones rurales et la fixation des populations, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Le parc de logements ruraux concrétisés, au titre de ces programmes, est estimé à 51021 habitations rurales, soit 94% du quota global affecté à la wilaya, d’une consistance de 53973 habitations, ventilées à travers les 64 communes que compte la wilaya, a-t-on indiqué.

1665 habitations rurales sont en cours de réalisation dans de nombreuses localités qui ont bénéficié, durant les trois dernières années, de nouvelles dotations en constructions rurales, alors qu’un dernier quota, composé de 1293 habitations rurales sera lancé en réalisation prochainement, selon les mêmes services.

Dans le but d’accélérer les procédures d’attribution des aides à l’habitat rural aux demandeurs éligibles à cette formule de logement et entamer la phase de construction, des instructions ont été données par le chef de l’exécutif local, Djahid Mous, pour la finalisation, sans tarder, des listes finales d’attribution et la désignation des sites d’implantation des construction rurales qui seront réalisées dans les parcelles sociales, crées au niveau d’une dizaine de communes, a-t-on signalé.