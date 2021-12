Une récolte de 630.555 quintaux de différentes variétés de dattes a été réalisée cette saison dans la wilaya d’Ouargla, a indiqué dimanche la Direction locale des services agricoles (DSA).

Répartie entre les zones phoenicicoles de N’goussa, Ouargla, Sidi-Khouiled et Hassi-Messaoud, cette récolte a donné lieu à 268.543 Qx de dattes de variété supérieure "Deglet-Nour", 6.293 Qx de variété "Degla-Beida", 272.648 Qx de "Ghers" et 83.071 Qx de dattes communes, a-t-on précisé.

Cette année, la récolte de dattes est en baisse de 102.722 Qx, comparativement à celle de l’an dernier où avait été enregistrée une production de 732.782 Qx et ce, en dépit de l’extension des surfaces dédiées à la phœniciculture.

Cette surface est passée, en effet, de 10.377 hectares l’an dernier à 10.448 hectares cette saison, avec également une hausse du nombre de palmiers productifs qui a grimpé de 1.100.389 à 1.107.969 palmiers, selon la même source.

La baisse enregistrée dans la production de datte est expliquée par divers facteurs, à leur tête les conditions naturelles défavorables, notamment une forte hausse de température ayant accompagné la pér iode de maturation du fruit, entraînant une réduction de son calibre et de sa qualité, mais aussi son assèchement, selon les services de la DSA.