L'Entreprise nationale de recherche géologique et minière (ORGM), filiale du groupe Manadjim El Djair, a annoncé dimanche dans un communiqué, l'accréditation officielle de son laboratoire des sciences minérales, par l'Organisme algérien d'accréditation (ALGERAC).

Le certificat d'accréditation, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 version 2017, a été remis par le directeur général d'Algerac, Noreddine Boudissa, au PDG de l'ORGM, Yahia Azri, en marge de la Journée d'information sur la promotion de l'investissement minier, organisée par le ministère de l'Energie et des Mines au Centre international des conférences le 30 novembre dernier, en présence du ministre de l'Energie et des Mines, et celui de l'Industrie.

Il s'agit du premier laboratoire des mines à être accrédité en Algérie, "confirmant ainsi la qualité des travaux fournis par l'ORGM dans le domaine de la recherche et l'exploration minière, la compétence et l'expertise de cette entreprise, tel qu'il est admis par les normes reconnues à l'international (JORC australienne, N 43-101 canadienne et autres)", est-il indiqué dans le communiqué.

A cet égard, "l'ORGM s'est inscrite dans cette dynamique lucrative et durable qui fonde sa stratégie sur une démarche de qualité pour répondre aux attentes des pouvoirs publics et mettre à disposition les moyens humains et matériels notamment les études et les analyses à travers ses laboratoires accrédités, ainsi être un vecteur incontournable pour la relance de l'économie algérienne en générale et du secteur minier en particulier", ajoute la même source soulignant que "de nouvelles perspectives à l'horizon, s'ouvrent pour l'ORGM qui ambitionne à exporter ses services à l'échelle régionale".aps