Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, membre du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Justice, Abderrachid Tabi participera aux travaux de la 68e réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Justice, depuis dimanche au siège de la Ligue arabe au Caire (Egypte), a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Au programme de cette session, «17 points liés à des thèmes suscitant l'intérêt arabe commun, notamment la lutte contre le terrorisme, la consolidation de la coopération arabe et internationale, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de la cybercriminalité, en passant en revue les conventions arabes y afférentes et leurs mécanismes d'application dans les pays arabes». «La criminalisation du paiement de rançons sera également à l'ordre du jour sur proposition de l'Algérie».

Le Conseil examinera, en outre, «le dossier d'unification des législations arabes, à travers la révision du projet de loi arabe d'orientation, pour bannir le discours haineux». Au menu, figurent l'examen des résultats issus de la conférence des pays signataires de la convention arabe de lutte contre la corruption et la convention arabe sur la situation des réfugiés dans les pays arabes, et le projet de la convention arabe de protection des déplacés dans la région arabe», selon la même source.

«Le Conseil adoptera les programmes d'action du secrétariat technique du Conseil au Caire et du centre de recherche juridique et judiciaire à Beyrouth, entre autres thèmes liés à l'action du Conseil». «L'Algérie œuvre à travers cette session, dont elle assurera la présidence à renforcer l'action du conseil en proposant l'élaboration d'une convention arabe de protection des données à caractère personnel et d'un protocole arabe de récupération des fonds pillés transférés à l'étranger».