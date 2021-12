La cérémonie de clôture de la 3ème édition du programme Algeria Start-up Challenge dédié aux entrepreneurs innovants sera organisée lundi à Alger afin d'élire la meilleure start-up dans les secteurs de la Foodtech, Fintech et Logistics, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Organisée sous le slogan "l'open innovation au coeur de la dynamique startup - grands groupes", cette édition a permis de réunir les porteurs de projets innovants en "favorisant" la co-création de valeur entre start-up et grands groupes dans une optique d'open innovation, ajoute la même source.

Ce programme placé sous le parrainage du ministère délégué chargé de l'Economie de la Connaissance et des Start-up, s'est intéressé à trois industries : "Foodtech" (alimentation technologique), la "Fintech" (finance technologique) et la "Logistics" (logistique technologique) pour lesquels ont été organisé des challenges spécialisés.

Ainsi le "Foodtech Startup Challenge" a été organisé en collaboration avec le comité intersectoriel "Algeria Food Innovation Forum", sous le parrainage du ministère de la Pêche et des Produits halieutiques.

Cette compétition a vu la participation 24 startups à l'échelle nationale qui ont concouru dans les secteurs de l'agriculture, des produits halieutiques et la sécurité alimentaire, ont expliqué les organisateurs.

Pour sa part, le "Fintech Startup Challenge", traitant des problématiques émergentes dans la Fintech, Insurtech, Regtech et Risk Management a permis d'accompagner concrètement pas moins de 25 startups, dans une logique d'open innovation. Ce challenge a été organisé en collaboration avec la COSOB, avec la participation des acteurs principaux de la place financière algérienne : banques, assurances et institutions financières, est-il précisé dans le communiqué.

Alors que le "Logistics Startup Challenge", a réuni les acteurs de la logistique et du transport et plus de 15 startups dans ce domaine, selon les organisateurs.

Il a été dédié aux startups et porteurs de solutions utilisant des modèles opérationnels, technologiques ou économiques "innovants" qui traitent les problématiques les plus répondues dans ce secteur liées à la mobilité et la Supply Chain dans une logique d'open innovation. La cérémonie de clôture permettra de dresser un bilan de l'activité du programme, mais aussi de communiquer sur la vision pour l'édition prochaine.

Elle sera l'occasion , également, de mettre en lumière les projets les plus prometteurs de cette troisième édition afin de les encourager, en plus de "connecter" les porteurs de projets avec de potentiels partenaires, ont souligné les organisateurs. Le jury est constitué d'entreprises partenaires, acteurs de l'écosystème innovation, startups, experts et spécialistes de différents domaines.

Ces membres de jury prendront part, en outre, aux panels et conférences autour de trois thématiques : "L'open innovation au coeur de la dynamique Startup - Grands groupes", "Repenser la logistique sous l'angle de l'innovation technologique" et enfin "Les défis et les enjeux du financement de l'innovation".